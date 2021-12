A megyében több étterem zárt be idén is szilveszterre, akadnak olyan vendéglátósok akik január 3-ig vagy akár tovább tartják ajtajukon a zárva táblát. A legtöbbjük szilveszter előtt azonban bőséggel kiszolgálta a vendégeket, kiszállítással tálalta a szilveszteri jellegzetes ételeket: a házi kocsonyát, a korhelylevest, a töltött káposztát vagy éppen a kemencés malacsültet.



Jellegzetes szilveszteri vacsora



A győri Lamaréda Étterem és Bisztró idén gourmet vacsorával teszi felejthetetlenné az év utolsó estéjét. Az ételkínálatban négyféle menü közül választhatnak a vendégek, a közös koccintás után pedig nem maradhat el a jellegzetes korhelyleves sem, amit idén libahússal szolgálnak majd fel a pincérek. Pezsgővel is készültek: a magyar fajták mellett ötféle francia ital is helyet kap az asztaloknál, a borok közül pedig mintegy hetven nedű közül választhatnak a vendégek. A jó hangulatról az étterem egyik szakácsa, Horváth Szilveszter gondoskodik, aki élő zenével szórakoztatja a vendégeket.



– Telt házunk lesz, pedig kevesebb vendégszámmal hirdettük meg a rendezvényt a vírus miatt. Sokkal szellősebb lett a belső tér, az asztalokat is maximum hat férőhelyesre alakítottuk ki, és idén mintegy 15–20 fővel kevesebb vendéget fogadunk – mondta el lapunknak Szabó László, a győri Lamaréda Étterem és Bisztró vezetője. Hozzátette: az ünnepek idején rengeteg hidegtálat vittek el az emberek. Nem gondolkodtunk rajta, hogy megtartsuk-e a hagyományos szilveszteri esténket. Kisebb vendégszámban, szigorúbb szabályok közt, de a résztvevők boldogan koccinthatnak az este.



Szállodákba, szórakozóhelyekre is érkeznek



Hécz Kálmán, a Havanna Club Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta: Mosonmagyaróváron három, míg Győrben egy helyszínen várják szilvesztereste a vendégeket. Győrben a Széchenyi téren található DiVinóban nyitott szilveszteri estét szerveznek, ahová nem kötelező a védettségi kártya. Itt lemezlovas szolgáltatja majd a zenét, és különleges szilveszteri menü várja a betérőket. A Lajta-parti városban két szálloda ad zártkörű szilveszteri programot, egyik 140, a másik 80 fővel. Husz Szilvia értékesítési vezető lapunknak úgy nyilatkozott: az Aqua és a Thermal Hotelben a szilveszteri szálláshelyek már december közepén beteltek, igaz ez a hétvégi két- és három napos foglalásokra is. Az ide látogatók exkluzív vacsorával és pezsgőbontással ünnepelhetnek.



– Mind a két szállónk telített, december második hetében már elfogyott az összes szálláshely szilveszterre, ugyanakkor fürdőzni védettségi igazolvány nélkül is lehet nálunk, naponta este nyolc óráig. Külön élő zenés koncert nem lesz, zenei aláfestés mellett rendezzük meg az ünnepi vacsorát, ami természetesen az éjféli pezsgőbontással is jár – osztotta meg lapunkkal Husz Szilvia értékesítési vezető.

A mosonmagyaróvári M Club zenés-társas szórakozóhelyként is különleges estével készül, ide azonban csak védettségi kártyával lehet majd bejutni. A zenéről és a hangulatról az ismert „G.w.M” rapper gondoskodik.



A szokásosnál kevesebben Sopronban



Végignézve a soproni szállodák és éttermek ajánlatait, látszik, hogy a megszokotthoz képest jóval szűkebb ajánlati palettából választhatnak az érdeklődők.

– Kevesebben lesznek a szállodában szilveszterkor. Elsősorban belföldi vendégek érkeznek, akik kényelmesen elférnek, így hangulatos estére készülünk – mondta el Szarjas Tímea, a Hotel Sopron igazgatója. Számítottak rá, hogy a két ünnep között is érkeznek még foglalások, ez azonban elmaradt. A szállodában műsoros előszilveszteri estet is szerveztek a vendégeknek, ma este pedig a Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor művészházaspár operettslágerekkel szórakoztatja a közönséget.