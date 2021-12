Legyen pont jó a méret, de legyen lehetőség az aláöltöztetésre

Fontos, hogy megtaláljuk a babák számára ideális méretet, ugyanis mivel egy kezeslábasról van szó, nagyon kellemetlen tud lenni, ha egy szűkebb ruhadarab akadályozza őt a szabad mozgásban, még akkor is, ha ez egyelőre csak a lábakkal és kezekkel való kalimpálást jelenti. Hosszú távon pedig nem is egészséges egy ilyen viselet. Ugyanakkor ha hűvösebbre fordul az idő, akár egy bodyt is ráadhatunk alá, így biztosan nem fog fázni odakinn. Viszont ebből kifolyólag arra is gondolni kell a méret választásnál, hogy egy ilyen apró darab is kényelmesen aláférjen és az ne rontson a komfortérzeten. Így akárhogy forog vagy kúszik már, ne csúszik fel rajta, nem lesz kinn a dereka, nem tudja levenni a zokniját sem, így tökéletes viselet a benti játékhoz is. Ráadásul mivel létezik belőle hosszú ujjú és ujjatlan típus egyaránt, télen és nyáron remek szolgálatot tehetnek ezek a darabok.



Nem mindegy, hol vannak a patentok!

A klasszikus rugdalózók elöl egy patentsorral záródnak, ami még egyszerűbbé teszi az öltöztetést, de vannak olyan fazonok is, amelyek esetében nem középen, hanem valamilyen irányban, kicsit oldalra eltolva helyezték el a patentokat vagy éppen belebújósak és csak a pelus részen gombolósak. Ezek azért praktikusak, mert ha ilyet adunk éjszakára a babára, akkor a fém patentok sem fogják a pocakját alvás közben nyomni. Ugyanakkor napközbeni viselet esetén azt érdemes mérlegelni, hogy a szülőknek melyik verzió esik a legjobban kézre, hiszen nekik kell minél előbb boldogulni vele egy olyan program során mint az öltözködés, amely rendszerint a babák körében kevésbé népszerű. A jó hír, hogy hála a kialakításuknak, egy pelenka csere esetén nem kell tetőtől talpig levetkőztetni a kicsit, bőven elég, ha a lábai között kipatentoljuk annyira, hogy a pelus hozzáférhetővé váljon. Ezzel pedig máris rengeteg idő és energia spórolható meg.



Fontos a megfelelő anyag!

Az anyagok tekintetében nagyon fontos, hogy semmiképpen se válasszunk műszálas ruhácskát, ugyanis ez amellett, hogy kényelmetlen lehet, izzadhat is benne a kicsi, ráadásul bőrpírt is okozhat. A pamut rugdalózók viszont remekül szellőznek és tökéletesen magukba szívják a nedvességet is. Így biztosak lehetünk abban, hogy jól érzi majd magát a bőrében.



Számít a szín és a minta is!

A színek és a minták terén olyan széles a választék rugdalózókat tekintve, hogy biztosan nem lesz két egyforma a ruhatárban. A rugdalózók megtalálhatók egészen egyszerű mintákkal, feliratokkal, és léteznek a szezonnak megfelelő, akár vicces babaruhák is. Sőt, akár a kedvenc mesehősök is visszamosolyoghatnak róluk. Ezt pedig ahogy cseperedik a gyermek, egyre jobban értékeli majd.



Érdemes megbízható helyről vásárolni

Természetesen ahhoz, hogy a fentiek mind teljesüljenek és a gyakorlatban is megmutatkozzanak, érdemes olyan megbízható helyről vásárolni, mint például a Lyamar webáruház, ahol a minőségi rugdalózók széles választékát tekinthető meg.



Vagyis a baba és a mama életébe is fontos része a rugdalózó. Hiszen amíg ő komfortosan érzi magát a bőrében, addig a kedve is jó lesz. Ez pedig hatalmas kincs egy kisgyermekes család életében.

