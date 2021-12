Környezetbarát autók és abroncsok

Az elektromos járművek alapvetően nagy önsúllyal rendelkeznek, és csendesen működnek. Fontos feltétel tehát, hogy a hozzájuk használt abroncs megfeleljen a terhelés jelentette elvárásoknak, és egyúttal a menetzaj se legyen hangos. Az optimális vezetési élmény biztosítása közben az autó kínálta hatótávolság megőrzése is lényeges. A speciálisan az elektromos autók számára kialakított abroncsok az alacsony gördülési ellenállást és az elvárásokhoz passzoló jellemzőket egyszerre biztosítják.



Michelin, Bridgestone, Yokohama

E 3 gyártót valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hiszen világszinten ismert és elismert márkákról van szó esetükben. A Michelin Energy Saver A/S (az amerikai piacon érhető el) futófelületének kialakítása kiváló gördülési ellenállással társul, és a megfelelő tapadásról is gondoskodik. A négyévszakos gumi esetében is kiemelt jelentőséggel bírnak ezek a tulajdonságok, melyekről elektromos autó kapcsán sem kell lemondani.

A Bridgestone Ecopia EP422 Plust (csak az USA-ban érhető el) úgy tervezték, hogy az elektromos járművek hatótávolságát növeljék. A többféle méretben elérhető abroncsról azonban érdemes tudni, hogy nem helyettesíti a téli gumit, ugyanis havas területeken nem teljesít optimálisan. Ellenben a Yokohama Avid Ascent (USA piacra gyártva) futófelületén olyan blokkok találhatóak, melyek a biztonságos közlekedést szolgálják- tulajdonképpen évszaktól függetlenül. A négyévszakos gumi szerepét betöltő abroncs megállja a helyét a havas útszakaszokon, a nedves körülmények között, és a lefagyott utakon is. Ez különösen hasznos azok számára, akik nem szívesen cserélgetnék a gumikat évszakváltáskor. A csendes, az autózás komfortosságát is biztosító abroncs a szakemberek szerint is remek döntés.



Négyévszakos gumi? A Firestone Champion Fuel Fighter jól teljesít!

A Yokohama gumijához hasonlóan a Firestone is olyan futófelület-mintázattal rendelkezik, mely egyszerre biztosítja a gumi tartósságát, valamint az alacsony gördülési ellenállás. A márka gyártmányára 70 ezer mérföldes garancia jár, ami nem elhanyagolható szempont a tartósság és a megbízhatóság kapcsán. Az abroncs szárazon és nedves körülmények között egyaránt kiválóan teljesít, megelőzhető segítségével az aquaplaning jelenség, és a menetzaj is kedvezően alakul esetében. Sajnos ezt a gumit az amerikai piacra készítették és így Európában nem érhető el.



Gumicsere évszakváltáskor? Mi a helyzet a hagyományos autókkal?

Bár az elektromos járművek igencsak elterjedtek, és az infrastruktúra tekintetében is mind több lehetőség áll már rendelkezésre hozzájuk hazánkban is, de a hagyományos autók még mindig sokaknál megtalálhatóak. Esetükben mi a helyzet az évszakváltáskor aktuálissá váló gumicserével? Hogyan lehetséges takarékosan megúszni a dolgot úgy, hogy közben a közlekedés biztonsága sem szenved kárt? Elsősorban érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen körülmények között fogjuk használni a járművet. A hegyvidéki lakóhely, a külterületi közlekedés és a reggeli indulás mindenképpen megköveteli a téli gumi használatát. Amennyiben viszont csak városban, kevésbé havas környéken gurulunk az utakra, akkor a jó minőségű négyévszakos gumi is beválthatja a hozzá fűzött reményeket.

