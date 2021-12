Nagyon sokan húzzák össze a szemöldöküket, ha a porzsákos porszívókról esik szó, és hallani sem akarnak egy ilyen típusú készülék beszerzéséről. Úgy vélik, az ilyen porszívóknak már rég lejárt az idejük. Ez a hozzáállás érthető is, hiszen a régi időkből hozzuk magunkkal azokat a kellemetlen élményeket, amikor a porszívó tisztítása egy igazi tortúra volt. A textil porzsák kiporolása, ütögetése a kuka felett felejthetetlen perceket hagyott bennünk. Arról nem is beszélve, hogy a beszívott por egy része a készülék hátulján távozott is, így nem tudtuk, hogy előbb porszívózzunk-e vagy port törüljünk vagy fordítva.