Az időjárás ugyan nem fogadta kegyeibe a túrázókat a kitartóan hulló esővel, de ahogy azt az eseményen megtudtuk: nincs rossz idő, csak rosszul öltözött turista. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Természetjáró Szakbizottsága stílszerűen egy három különböző távon szervezett túra keretében ünnepelte meg és mutatta be idén is a turistautak felújított jelzéseit. – Immár negyedik éve hirdetjük meg a túrát, amikor az adott esztendőben felújított jelzéseket mutatjuk be. A város természetjáróinak összefogásával, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Tanulmányi Erdőgazdaság támogatásával újulnak meg az utak. Büszkék lehetünk rá, hogy az országos természetjáró-szövetség példaként állítja a soproni szervezeteket, mert olyan szépen sikerültek a felújítások – mondta el Tömördy Szabolcs szervező.

A Sopron környéki erdőket mintegy 350 kilométer jelzett turistaút-hálózat szövi át, ebből az utóbbi öt esztendőben közel kétszáz kilométeren újították meg a jelzéseket. A parkerdőrészen most már az összes út mentén felújított jelzések láthatók. Idén ötven kilométeren festették le a jelzéseket. Teljes hosszában megújult Magyarország legrégebbi tanösvényének, a Ciklámen tanösvénynek a jelzése. A 8600 méteres, kanyargó ösvény jelzéseinek felújításánál kihívást jelentett a különleges, egyedi szimbólum megjelenítése a fák törzsén. Emellett megújultak a kisebb összekötő utak a Fáber-rét környékén, a sárga kereszt és a Zichy-réttől szinte végig a sárga sáv. Megújulva várja a természetjárókat többek között a Tolvaj-árokban a kék kereszt, a Várhely környékén a zöld háromszög, valamint a zöld kereszt az ólom-árki forrásnál és a Kecske-patak völgyében.

A program a jelzésfestés-pályázat keretében valósult meg, melynek legfőbb célja a Magyarország területén található, megrongálódott turistajelzések helyreállítása. Az erdőben az egyik legnagyobb veszély, ami a túrázókat fenyegeti, az eltévedés. Az erdőt számos út, ösvény szeli át, ezeknek azonban csak egy része túraútvonal, több olyan is van, amelyet az adott területen dolgozó, azt fenntartó szakemberek használnak. Ezért fontos, hogy a túrázók megismerjék ezeket a jelzéseket és az ilyen szimbólumokkal ellátott útvonalakon közlekedjenek.

Ez a rendszer nemcsak az eltévedéstől óv meg, hanem ahhoz is hozzásegít, hogy az erdőjárók eltaláljanak a barlangokhoz, forrásokhoz, kilátókhoz, felfedezzék az erdő kincseit. Hazánkban egységes, a közelmúltban korszerűsített turistajelzés-szabvány van érvényben, így az országban bárhol járva eligazodhatnak a turisták ezek ismeretében. – A felújítás a terveknek megfelelően jövőre folytatódik. A Dudlesz-erdőben a piros sáv és a piros kereszt útvonalakon már történt előrelépés, de itt is várnak még további feladatok ránk – tekintett előre Tömördy Szabolcs.