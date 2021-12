Honnan származik ez az okostelefon márka? Felmerülhet önben a kérdés önben, hogy a OnePlus egyike a vezető középkategóriás kínai brandekne? Érdekesség, hogy a készüléket Európán kívül Indiában, Malajziában és Kínban értékesítik. A Nord 2-re jellemző többek között, hogy a MediaTek Dimensity 1200-AI processzor hajtja, amely a szabványos Dimensity 1200 SoC-re épülő mesterséges intelligencia fejlesztésekkel kerül forgalomba. Olvasson tovább és döntse el, hogy mennyire megfelelő az ön számára ez a mobiltelefon.

Tökéletességre tervezve

Az okostelefon üveghátú kialakítású Corning Gorilla Glass 5 üveggel készült, ennek eredményeként prémium érzetet kelt. A OnePlus Nord 2 megjelenése előtt a OnePlus piacra dobta a MediaTek Dimensity 1200-AI processzort a már meglévő Dimensity 1200 vadonatúj folytatásaként. Így probléma nélkül megbirkózik a többfeladatos, nehéz grafikus játékokkal és egyéb mindennapi tevékenységekkel. Érdemes olyan népszerű játékokkal tesztelni a telefont, mint a Need for Speed, Asphalt 9, Call of Duty. A OnePlus Nord 2 másik előnye az OxygenOS, amely tökéletes fejlesztés. A OnePlus a szoftverfrissítések terén is nagy múlttal rendelkezik, és gyorsabban szállítja az Android legújabb verzióit, mint a legtöbb versenytárs.

Az okostelefon kamerafunkciói

A Nord 2 egy tisztességes kamerát is tartalmaz. A nappali fényviszonyoknál a Nord 2 megfelel a legtöbb középkategóriás Android telefonnak. Az okostelefon pontos részleteket kínál, és korrekt színeket produkál. A kültéri felvételeken jobb a színpontosság, mint a beltéri fotóknál. A 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamera szintén megfelelő teljesítményt nyújt.

Éjjel minden lenyűgöző

Az „Éjszakai portré” beállítás segítségével tökéletesíthetjük a megvilágítást vagy a fókuszt, a dinamikus színű, tiszta éjszakai portrék készítése céljából. Érdemes továbbá kipróbálni a csoportos (Group Shot 2.0-ás) szelfit a 32 MP-es előlapi kamera segítségével, amely öt nem a középpontban álló arcot is tud érzékelni.

Az árat tekintve közel 148 ezer forintért vásárolhatja meg a közismert internetes áruhazákban.

Meddig bírja az okostelefon akkumulátora?

Az üzemidő mindig sarkalatos pont egy okostelefonnál, szerencsére itt 4500 mAh-es az akksi, amely teljesítményben a Samsung Galaxy A 52-eshez hasonló, ennek köszönhetően intenzív működés mellett egy teljes napig használhatjuk az eszközt, és a Warp Charge 65 gyorstöltés támogatása pedig egy nagyszerű kiegészítő, hiszen szinte a nulláról majd 70%-os töltöttséget biztosít alig 30 perc alatt.

Nem minden arany, ami fénylik…

Amikor Android okostelefonról teszünk említést, mindig ki kell hangsúlyozni, hogy milyen jó dolog az SD kártya, kivéve itt, ugyanis ez a modell nem rendelkezik SD tárhellyel, a 128 GB-os telefon elméletileg megfelelő ezzel a kialakítással, leszámítva, hogy Indiában 64 GB-os az alapverzió.

Egy kicsit olyan érzésünk lehet, mintha egy „olcsóbb” iPhone-t kaptunk volna. Az Applenél megszoktuk, hogy nincs kártyahely vagy további bővítési lehetőség, az Androidnál úgy látszik a OnePlus a kakukktojás.

Mindezek mellett nincs fülhallgatócsatlakozási lehetőség, így egyetlen opció maradt a Bluetooth fejhallgató, ami bosszantó lehet, mert újabb tartozékot kell vásárolni. A vízállóság vagy porállóság tekintetében egyiket se próbáljuk ki, sajnos ebben a típusban nem elérhető. Mondjuk ilyen áron ne lepődjünk meg.

Végszó

A fentiek mellett további jellemző, hogy a készülék csatlakozik az 5G hálózathoz. Vásárlás előtt azért érdemes alaposan megnézni a termékhez kapcsolódó leírásokat és elolvasni a vásárlói visszajelzéseket, különös tekintettel a jótállásra vonatkozóan. Összességében a Nord 2 határozottan elég jó telefon ahhoz, hogy majdnem minden prémium okostelefon funkciót megtapasztaljunk, a termék megbízható és hozza – egy-két kivételtől eltekintve – az Android sajátosságokat.