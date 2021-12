– Karácsony közeledtével szinte nincs olyan magyar család, ahol ne kerülne az ünnepi asztalra bejgli. Nálunk is megoszlanak a vélemények, ki a diósat, ki a mákosat szereti jobban. Ugyan még nincs itt a szezonja, de akad, aki már most vásárol diót és mákot az ünnepi süteményekhez. A nagyobb rohamra a karácsonyi héten számítunk. Aki jól tárolta, akár még a tavalyit is fel tudja használni – fogalmazott Kuti Ferencné győri kereskedő.

Kuti Ferencné kereskedő a győri vásárcsarnokban 4000 forintot kér az első osztályú dióbélnek kilójáért. Pár száz forinttal kevesebbet, mint tavaly. Fotó: Csapó Balázs