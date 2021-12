Egy 2018-as eset ügyében most sikerült behajtani a büntetés mellett a halgazdálkodási kárt is, ami kétmillió forint. A jó hír, hogy ebből a pénzből süllőt telepített a szövetség, mégpedig ugyanazon helyszínen, ahol az orvhalászok lebuktak.

Fontos, hogy tisztában legyünk az orvhorgászat és az orvhalászat közötti különbséggel. Az orvhorgászat azt jelenti, hogy valaki jogosulatlanul horgászik az adott vízterületen, mert nem rendelkezik állami vagy turista­jeggyel, vagy az adott vízterületre nincs engedélye. Ez nem bűncselekmény, de állami jegy váltásától való eltiltás és pénzbírság járhat érte. Az orvhalászat bűncselekmény, annak az enyhébb változata, amelynek elkövetője a Btk. szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Nyolc esetben volt feljelentés



– November közepéig csak a szövetség vizein 104 ügyben született elmarasztaló határozat, ebből 46 esetben beszélhetünk jogosulatlan horgászatról, amikor az illető nem rendelkezett semmilyen horgászatra jogosító okmánnyal, 8 esetben pedig büntető feljelentést tettünk orvhalászat miatt – hangsúlyozta Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke. Hozzátette: volt olyan, aki már több alkalommal került a halőrök „hálójába”, komoly károkat okozva, és vannak olyanok is, akik először próbálkoztak, kezdetleges eszközökkel, kevésbé sikeresen.



Különböző módszerek



A módszerek nagyon eltérőek. Vannak, akik varsával próbálkoznak, mások nyakzóhálóval, de gyakori a véghorog is. Újra divatba jött az elektromos halászat, ami a legnagyobb károkat okozza, mivel egyszerre nagy mennyiségű halat lehet zsákmányolni, mondhatni ez ipari jellegű orvhalászmódszer. Ehhez is társulhat a hálózás. Érdekes módszer a szigonyozás, ilyennel szerencsére csak egy-egy esetben találkozni, a nagyon letisztult vizekben. Az orvhalászatra a legjellemzőbb időszakok az ívási időszak és persze a karácsony előtti hetek, de ha egy komolyabb árhullám vonul le és kilép a víz a mederből, akkor is nagy a kísértés, hiszen az áradási részeken jól látszik a hal jelenléte.



– 2018 decemberében két csoportot füleltek le halőreink, akik nagy mennyiségű halat zsákmányoltak. Mind a két esetben villanygéppel orvhalásztak. Hosszú, kétéves vizsgálati szakasz következett, az egyik esetben még DNS-vizsgálatra is sor került, végül jelentős pénzbírságot szabtak ki mind a két esetben. Ehhez jött még hozzá a bűnügyi, valamint bírósági költség, így összesen mintegy öt és fél millió forintot fizettek. Az egyik esetben 1–1 év próbára bocsátották a tetteseket. A szövetségünk első ízben tudta érvényesíteni az ellopott hal halgazdálkodási értékét, valamivel több mint kétmillió forintot, amit végrehajtó által sikerült behajtanunk az elkövetőkön – mondta lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna.



Tudatos telepítési hely



A befizetett összegekből a szövetség ragadozó halakat vásárolt, és a bűncselekmény helyszínén a napokban telepített süllőt a horgászok számára.



– Reméljük, hogy ezek az ítéletek már vannak olyan súlyúak, hogy elveszik mások kedvét az orvhalászattól. Tudatosan ezen a helyszínen telepítettünk, főleg azért, hogy a horgászok szembesüljenek azzal, hogy a felderített esetekből befolyt összeggel valóban a károkat enyhítjük. Évről évre sikerült növelni a halőreink számát, ami szükséges, de nem elégséges – fogalmazott az elnök. Hozzátette: a jövőben tovább szeretnék javítani a halőrök technikai felszereltségét is, és a legújabb technikákat is be kívánják vetni az orvhalászok ellen (hő- és infrakamerák, drón stb.). Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a horgászok megnövekedett létszáma miatt az egyedi hallopások száma is megemelkedett, ami összességében komoly károkat okoz.