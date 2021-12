– Én úgy tapasztalom, hogy a hallgatók szívesen töltik itt az idejüket és nem csak a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat veszik igénybe. Mindenhol a közösségi tér funkció kerül előtérbe. Mi is ezen dolgozunk, hogy a könyvtár kiszakadjon a sok éve változatlan sztereotip képből és találkozási ponttá váljon. Számos programot, vetélkedőt szervezünk fiataloknak, de van gyerekkuckó és stresszoldó sarok is. Nagy tervünk, hogy a sportot, testmozgást is szeretnénk becsempészni a könyvtár falai közé. A változás és a fejlődés fontos, de remélem, és hiszem, hogy a digitalizáció nem fogja kiszorítani a kézbe fogható könyvet.