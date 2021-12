Tömböly Tamást, a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetőjét kértük meg, hogy pattanjon fel kétkerekűjére és tesztelje le az új útvonaltervezőt.

– Korábban is voltak jól használható alkalmazások kerékpárosoknak, például a Bike Citizens vagy a Naviki. De nagyon örülünk, hogy most már a Google Térképen is elérhető ez a funkció, hiszen ez az, amit a legtöbben használnak, és ami szinte mindenki készülékén rajta van – mondta el a tapasztalt bringás, aki azt is hozzátette: Nyugat-Európában számos országban évek óta elérhető ez a lehetőség. – Németországban és Olaszországban kerekezve én is kipróbáltam, és azt kell mondanom, nagyon jól használható. Nem vezet fel olyan utakra, ahol nem mehet kerékpáros. Sőt, az úttesten való haladással szemben, ha csak egy kis kerülőt jelent, preferálja a kiépített, biztonságosabb kerékpárutat.

Az applikáció ezen funkciója alig pár hete elérhető hazánkban, így még van egy-két „gyerekbetegsége”.

Tamás Révfaluból érkezett az Újlak utcai Kisalföld-szerkesztőségbe. A térkép első és egyben leggyorsabb útvonalterve szerint a Baross úton kellett volna végigkerekeznie, majd a Szent István úton végighaladnia. Technikailag tényleg így tehető meg a legrövidebb idő alatt a táv, de tudni kell, hogy a Baross út sétálóutca, ahova behajtani tilos, és a Szent István úton sem lehet kerékpárral közlekedni.

Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetője elmondta tapasztalatait a Google Térkép kerékpáros útvonaltervezője kapcsán.

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

– Reméljük, ezeket a hibákat hamarosan kijavítják. Viszont a felajánlott másik két alternatív útvonal mindegyike jól kerékpározható. Egy hete, mikor először néztem, ezek még meg sem jelentek, csak az elsődleges útvonalterv. Ahogy én látom, folyamatosan bővítik és fejlesztik.

A kezdeti hibák közé tartozik az is, hogy hosszabb távoknál még úgy tervez, mintha autóval lenne a kerékpáros. Győr–Vinye távolságon a 82-es főútra irányított volna minket. Az alternatív útvonalterv már itt is egy használható irányt mutatott, de Tamás azt is elárulta, hogy lenne egy harmadik lehetőség is, amit nem ajánlott fel az alkalmazás. Ennél Sokorópátka felé kell menni, és egy rövid részt murvás erdei úton kell haladni. Ez utóbbit jelöli is a térkép, de nem ajánlja fel, mint kerékpározható szakaszt.

– A kerékpárosklub tagjai örülnek az alkalmazás fejlesztésének. Kell egy kis idő a pontosításokhoz, és a kerékpárutak térképre történő felvezetéséhez, amelyek után kiválóan használható útvonaltervező lesz, amivel túrákat vagy akár városnézéseket is tervezhetünk.