– Igen, sokat. Korábban, amikor még sportkommentátor voltam, akkor is sokat utaztam, most meg különösen. Győrben is számtalanszor voltam, ráadásul ide családi gyökerek is kötnek, mert Takács nagyapám és az ő családja bágyogszováti volt. A nagypapa ugyan nem volt nagy futballfanatikus, de mindig ETO-szurkoló volt. Tavaly a kisebbik fiam, Bence egy évig az NB II-es ETO FC-ben játszott.

Gundel Takács Gábor a Mediaworks szervezésében „Megváltozott kommunikáció napjainkban” címmel tartott előadást Győrben cégvezetőknek, vállalkozásoknak.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld