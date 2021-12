A tevebarna a tökéletes szín minden téli megjelenéshez. Talán a legnagyobb ok a viselésére, amellett, hogy divatos és időtálló, az, hogy minden színpalettához tökéletesen semleges. Minden színsémát kiegészít, a bordótól és a sötétkéktől az olívazöldön át a barnáig – így egyértelműen a listánkon szereplő erőmű. Másik nagyszerű dolog az árnyalat aspektusában, hogy függetlenül attól, hogy hol vásárolsz, vagy mennyi a költségvetésed, mindig találhatsz valami hihetetlen és időtlen dolgot. Igazi téli bónusz. Ha bizonytalan vagy, válassz egy klasszikus teveszínű kabátot, majd fokozatosan építs be más darabokat is a ruhatáradba.