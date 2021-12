Karácsonyt idéző illat lengi be a faluházat: elkészült Rajka első mézeskalácsfaluja. A helybeli Kiss Rita kezdeményezéséhez még kilenc háziasszony csatlakozott: a templom, több tucatnyi házikó mellett több kiegészítőt is süteményből alkották meg. A Rajka Faluház ablakaiban állították ki a látványosságot, melyet így éjjel-nappal megtekinthetnek az érdeklődők. Sokan kíváncsiak is a különleges összeállításra.

Várhatóan vízkeresztig látható a Rajka Faluházban a mézeskalácsfalu, melyet először készítettek el a nagyközségben. A sikert látva azonban borítékolható, hogy nem utoljára.

– Már több helyen láttam mézeskalácsfalut, és régi álmom volt, hogy Rajkán is legyen egy ilyen közös alkotás összefogással – kezdi a történetet Kiss Rita, aki számos kézművestechnikát kipróbált már, s a mézeskalácsozással is több mint egy évtizede komolyabban foglalkozik. Elsősorban autodidakta módon, videók és leírások nyomán igyekszik fejlődni, persze sok-sok gyakorlással, kísérletezéssel, az ezzel járó kudarcokkal és sikerekkel. Az egyszerűbb díszek mellett már mézeskalács házak és gömbök tucatjait alkotta meg.

Minden ház egyedi a mézeskalácsfaluban. Forrás: Kerekes István

– Az ötletem mellé állt a faluház, és a felhívást is ott osztottuk meg, hogy várjuk a jelentkezőket, akik hozzájárulnának a mézeskalácsfalu létrehozásához. Természetesen rokonokat és ismerősöket is megszólítottam. Így összesen tízen készítettünk alkotásokat, magam tíz házat, egy templomot és több kiegészítőt is sütöttem, díszítettem. Több háziasszony először fogott házkészítésbe mézesből, mások több éve díszítenek. Egytől egyig egyediek és mind csodásak lettek. Az összhatás meg magáért beszél – osztotta meg lelkesedését a főszervező.

Kiss Rita azt meséli, külön kihívás volt az illatos sütemények környezetét kialakítani.

– Nappali fényben is csodás látványosság, de a színes világítással igazi ünnepi hangulatot varázsol. Arra is odafigyeltünk, hogy úgy helyezzük el a „falut”, hogy az kívülről akármikor, éjjel-nappal megtekinthető, akár egy esti séta során is. Azt tervezzük, hogy vízkeresztig kint marad – emelte ki Rita.

Kiss Rita és Váradi Viola: a siker láttán biztos jövőben is lesz mézeskalácsfaluja Rajkának. Forrás: Kerekes István

A rajkai háziasszony szerint elsőre talán sokan félnek, hogy nekifogjanak egy mézeskalács ház elkészítésének. Az interneten sok recept található, nem elég a sütemény jó elkészítése, fontos, hogy hogyan vannak összeragasztva az elemek, és persze a díszítés is tartós kell hogy legyen. A dekorálásban csak a fantázia szab határt.

Váradi Viola, a Rajka Faluház kulturális munkatársa arról beszélt, hogy örömmel fogadták Kiss Rita kezdeményezését, mely illeszkedik az adventi programsorozatba. Az is jó ötlet, hogy az időszaki kiállítás nyitvatartási időn túl is bármikor látható, és sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hogy megtekintsék sötétedés után is az új látványosságot.