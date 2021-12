Nem véletlenül. A rendszerváltás óta eltelt bő harminc év, az akkoriban létrehozott szervezetek, intézmények és vállalkozások életében eljött a generációváltás ideje. Az alapítók eleget dolgoztak, szeretnék átadni a stafétát, lehetőleg olyan valakiknek, akik egyrészt megőrzik az elmúlt évtizedek erényeit, ugyanakkor képesek a megújulásra, arra, hogy a jelen mellett a jövő igényeit is látva fejlesszék tovább.

Nagy felelősség, nehéz feladat, legalább annyira nehéz, mint a kezdet volt. A legszerencsésebb helyzetben nyilván azok vannak, ahol a váltás családon belül megoldható, ahol a gyerekek, netán az unokák szívesen lépnek szüleik, nagyszüleik nyomába, és folytatják, fejlesztik azt, amit ők elkezdtek. Sok helyen volt ez tudatos, a szülők igyekeztek terelgetni gyermekeik érdeklődését, évről évre újabb, egyre fontosabb részfeladatot bízni rájuk, hogy gyakorlatot szerezzenek és a felelősségükkel is tisztában legyenek, így szeressék meg azt, ami talán egyszer az ő munkájuk, életük is lesz.

Más családokban – különösen a művészetek terén – a gyerekek beleszülettek az adott életformába, és szinte természetes, hogy belőlük is zenész, színész vagy éppen képzőművész vált.

Ebben a magazinban is öröm látni, hogy megyénkben milyen sok családban öröklődik tovább egy-egy szakma, hivatás, életforma. Nemcsak művész-, de autószerelő-, pék-, optikus-, kereskedő-, könyvelő-, szakács-, vendéglősdinasztiák jöttek létre, és valljuk meg: mi, nézők, vásárlók, ügyfelek is szívesebben választjuk őket, hiszen a sikeres múlt nemcsak számunkra ad bizalmat, de őket is kötelezi a minőség megtartására.

Kívánjuk nekik, és magunknak is, hogy a tradíció a következő generációkban is folytatódjon!

Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője

