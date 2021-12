Bár sok polcon található már csirkéből vagy pulykából készült virsliváltozat, a sertés továbbra is toronymagasan vezet. Széles Zoltánt, a Széles Húsüzlet ügyvezetőjét kérdeztük arról: milyen a jó virsli, hogyan válasszunk?

A beltartalom a fontos

– Az alapanyagon múlik minden. Természetesen az elkészítésnél is lehet hibázni, de minőségi termékkel nehéz mellélőni. Nálunk sertéscomb, marhacomb, szalonna, fűszerek és az előállításhoz szükséges jégpehely kerül a termékbe. Ez 30 százalék sertésszínhúst és 10–15 százalék marhaszínhúst jelent, ehhez jön még szintén 30 százalék zsiradék szalonnából. Utóbbi fontos a jó minőség eléréséhez, mert enélkül kellemetlen fűrészporszerű lenne a virsli – folytatta Széles Zoltán.



Jelez a hústartalom



A szupermarketek polcain végigtekintve számos márka és fajta található. De a minőségnek itt is ára van. Száz gramm termékre levetítve az árakat a 160–170 forint közötti csoportban a többségnek 65 százalék körüli a hústartalma. A 250–280 forint közti kategóriába már 70 százalék körül kerül hús. A 330 forint és afeletti termékeknél pedig vannak olyanok, amiknek a csomagolásán 82 százalékos hústartalmat hirdetnek, de a közép-árkategóriában is találtunk 80 százalékosat. A Széles Húsüzlet termékei prémium minőségnek számítanak. És a tapasztalataik azt mutatják, hogy vásárlóik is a minőségi árut keresik.



– Csak a magunk nevében tudok nyilatkozni, de nálunk a gyengébb beltartalmú termékeket nem viszik el. Mindenki a csúcsminőséget keresi.



Jut a kocsonyába is



Az ügyvezetőt a szilveszterhez kapcsolódó hentesáruk forgalmáról is faggattuk. Mint kiderült, mindenki a malacra hajt.



– A sertés se fogy annyira. Mindenki a bőrös húsokat és a süldőket veszi. De ez így van rendjén, mióta a szakmában vagyok, újévkor mindig a malac, valamint a kocsonyához való láb és csülök a kelendő. A bőrös húsok 90 százalékát ilyenkor adjuk el. Hidegtálak, töltött és füstölt húsok még módjával fogynak, és vannak, akik a karácsonyi asztal slágerét, a tatár bifszteket is átmentik az újévi menübe. De a csirke, a felvágottak és a hurka csak bent áll, nem is nagyon szoktunk ilyenkor ezekből rendelni. A legtöbben még mindig tartják az újévhez kapcsolódó hagyományokat.

Pezseghet az élet



Győr belvárosában van egy kis diszkont, amely érzi forgalmán az év vége közeledtét.



– Néhány napja érezhetően elkezdtek szilveszterre vásárolni az emberek – mondta a bolt eladója. – Már jobban fogy nak a pezsgők, a röviditalok, sörök, de az energiaitalok is.



Az alkalmazott megjegyezte, hogy 31-én komoly rohamra számítanak. A szilveszter koronájának számító pezsgők 1300 forintos alapártól egészen a 18 ezer forintos francia minőségig kaphatók.



Egyre divatosabb



– Az év végére feltöltöttük pezsgőkészleteinket, bár ez az ital egyre népszerűbb már a hétköznapokon is – mondta Horváth Bence, a győri Therápia Borszaküzlet egyik tulajdonosa. – Jelenleg körülbelül 100-féle pezsgővel, illetve a csúcsminőséget képviselő francia Champagne-nyal várjuk vásárlóinkat. A pezsgő mellett népszerűek ilyenkor a prémium rumok is.



A vezető elmondta, hogy karácsony előtt volt érezhető a legnagyobb forgalom. Itt a 2000 forintos pezsgőtől a 100 ezer forintos Champagne-ig válogathatnak az éjfélkor koccintani vágyók.