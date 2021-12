Tamás Thaiföldön tanult cserediákként, megismert egy thai lányt, Daungjai Aesara-t, szerelmesek lettek egymásba, majd jött a koronavírus. A férfi hazautazott Magyarországra, várta, hogy mikor mehet vissza, ám a pandémia miatt nem volt erre lehetősége. Kedvese, Mew kezét videótelefonálás közben kérte meg, majd egy év és tíz hónap várakozás után november végén összeházasodhattak Thaiföldön. Ez az ő történetük, az ő szerelmük, ami a korona idején köttetett, s a világjárvány sem tudott szétszakítani. Sőt, inkább csak megerősítette kettejük kapcsolatát.

Mew és Tamás 2020 januárjában Bangkok mellett egy bicikli túrán. Fotók: T. T.



4 hónap Bangkokban

A 30 éves mosonszolnoki Tóth Tamás a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, töltött már egy félévet Észtországban cserediákként, s mint mondja, az annyira jól sikerült, szeretett volna még egy szemesztert – picit közelebb – Salzburgban, vagy Münchenben tanulni. – Thaiföld úgy jött a képbe, hogy mentorként segédkeztem az egyetem nemzetközi irodáján az itt tanuló külföldi diákoknak. Mikor elmondtam nekik a tervem, mondták, hogy van egy nagyon jó lehetőség, Thaiföldre. Nem érdekel-e? Én meg azonnal mondtam, hogy de. Egy EU-n kívüli célpontra némileg bonyolultabb a papírmunka, mint Észtország esetén volt, de mondták, hogy segítenek ahogy tudnak. Megadták kinti egyetemek elérhetőségét, illetve ők is küldtek levelet a jelölésről, meggyorsítva a folyamatot. A bangkoki Thammasat Egyetem üzleti menedzsment képzésére esett végül a választás és időben átmentek a papírok is, így megindíthattam a vízum kérelmet, végül 2020 elején repültem ki. Marketingtől az üzleti angol szaknyelven át thai gazdaság működéséig jónéhány tárgyat tanultam, rengeteg közös projektmunkában vettem részt thai diáktársaimmal – idézte fel Tamás. Hozzátette, azért az egyetem mellett jutott idő a kikapcsolódásra is: bejárta az országot, illetve későbbi kedvesével, Daungjai Aesara-val, Mew-val járt tollasozni. Négy hónapot töltött kint, egészen addig, ameddig a külügyminisztérium közleményben nem kérte a külföldön tartózkodó magyarokat, hogy azonnal térjenek haza.

Egy teafarmon Chiang Mai közelében 2020 februárjában. „Talán itt dőlt el, hogy örökre szól” – fogalmazott Tamás.



Közös tollassal kezdődött

– Mew-val tíz perc sétára laktunk egymástól. Első találkozásunk egy tollaspályán volt, ahol kezdetben csak barátkoztunk, de éreztük, hogy ebben több is van. Közös programokat szerveztünk, majd utazásokat és végül már gyakorlatilag minden szabadidőnket együtt töltöttük – folytatta Tamás.



Végtelen fonat

– Amikor hazajöttem Magyarországra, már megígértük egymásnak, hogy megoldjuk, együtt maradunk, találkozunk még. Ekkor viszont a lánykérés még nem került szóba. Máson járt az eszem, leginkább, hogy haza jutok-e valahogy a járattörlések közepette. Nyáron viszont rengeteg időnk akadt, hiszen mindkét országban lezárások voltak, így sokat beszélgettünk, egyre jobban megismertük egymást és tervezgettük, hogy és mikor fogunk találkozni.

Ekkor még azt reméltük, hogy a vírus hamar elül és akár decemberben együtt is lehetünk újra. Akkor kezdett kirajzolódni bennem a terv, hogy megkérem a kezét, amint találkozunk.

Gyűrűnél is próbáltam a két kultúrát valahogy összehozni, a végtelen fonat motívuma, mint oly sok kultúrában, a thaiban és a magyarban is megtalálható, így a gyűrűnk is ezt ábrázolja.

Augusztus elején látszott, hogy esélytelen a találkozás, az újabb hullám, lezárások miatt, ezért úgy döntöttem, videohíváson kérem meg a kezét – mesélte Tamás. Augusztus 4-én felhívta barátnőjét, az akkor még Daungjai Aesara nevet viselő lányt és megkérdezte, hogy hozzámegy-e feleségül. Mew – ahogyan mindenki becézi – igent mondott.

– Fizikailag nem tudtam a kezére húzni a gyűrűt, ezért felajánlottam, hogy elküldöm postán, erre viszont nem volt a válasz. "Azt szeretném, hogy te húzd az ujjamra" – mondta ő. A kompromisszumos megoldás az lett, hogy vett magának egy bizsut és míg nem találkoztunk ő azt hordta, én pedig nagyapám régi karikagyűrűjét. Nehéz volt az elmúlt időszak, hogy nem tudtuk egymást megölelni Mew-val, nem lehettünk a másik mellett, de azért megtaláltuk a szép pillanatokat. Próbáltunk minél többet beszélgetni és minél több dolgot együtt csinálni. Illetve mindig együtt tervezni a jövőt. Talán ez volt a kulcs, hogy mindig együtt képzeltük el és azért dolgoztunk minden nap, hogy egyszer majd együtt lehessünk. – emelte ki Tamás, aki egy évet és 10 hónapot töltött itthon egyedül, miután újra látta – akkor már – menyasszonyát.

– Szüleink közül Mew-nak és nekem is csak az anyukánk él és nagyon hasonlóan fogadták a hírt. Látták ahogy minden nap beszélünk egymással, hallották a hangsúlyt és benne a szeretetet, amit érzünk egymás iránt. Örültek, hogy gyermekeik szerető társra találtak. Viszont egyikük sem beszél angolul, így tartanak tőle, hogy is fognak kommunikálni – avatott be Tamás a részletekbe.

A Kék templomnál Chiang Raiban.



Élete legboldogabb perce



– Győrben két nappal az indulás előtt a kötelező PCR- és a reptérre menet önszorgalomból végzett gyorsteszt után repültem ki. Bangkokba reggel érkeztem, ott autó várt, ami a karanténhotelbe szállított, úgyhogy még ekkor sem találkozhattunk. Itt újabb PCR teszt után mehettem fel a szobába, ahonnan csak a negatív teszttel léphettem ki, illetve a kezembe nyomtak még egy gyorstesztet, melyet hat nap múlva kellett megcsinálnom és elküldeni a szállásadómnak. Amikor kiléptem a hotelből, ő már ott várt a kocsinál, eldobtam a csomagjaim és megöleltük egymást az út közepén. Életem egyik legboldogabb perce volt. Mew pedig teljes sokkban volt, nem tudta eldönteni ez a valóság vagy csak álmodik.

Az egy év és tíz hónap találkozás után egy hotelben, ahogyan Tamás mondta, előnászúton.

Márciusig újra külön



Az esküvőt szűk körben tartották november 24-én, Mew felvette Tamás nevét, Daungjai Toth szerepel az új személyién. Tamás szerint az ó betűt a thai rendszer nem tudta megemészteni, így maradt ez a megoldás. A fiatal házasok szeretnének lagzit is tartani, ám mint mondják, még várnak vele. Legfőképp azért, mert Tamás három hetet maradhat csak az országban, így decemberben haza kell utaznia. Ismét egyedül.

– Mew eddig tanított, mellette pedig növényekkel foglalkozott saját vállalkozásban, három hete váltott munkahelyet, egy növénytermesztéssel foglalkozó most indult középvállalkozás felépítésében vesz részt. Rövid távon marad az ő Thaiföldön, én Magyarországon felállás. Úgy tervezzük, hogy márciusban találkozunk újra. Azt hogy hol, még nem tudjuk. Leginkább attól függ, Mew házastársi vízuma mikorra készül el, ha időben, akkor szeretném bemutatni a családomnak, barátoknak, illetve megmutatni neki Magyarországot. Ha szerencsénk van még havat is láthat, először életében. Pannonhalmára nagyon kíváncsi, illetve a Budai várat is alig várja, hogy láthassa – zárta Tamás.



Szervezéssel, de virtuálisan együtt



Tamás elmondta, miután hazaérkezik Thaiföldről, márciusig biztosan marad kedvesével a videótelefonálás. Öt-hat óra időeltolódás a két ország között (függően a nyári vagy téli időszámítástól), amit szerinte „meg lehet oldani”.

– Némi szervezést igényel, hogy tudjunk megfelelő mennyiséget virtuálisan együtt tölteni. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha másik műszakban, vagy munkarendben dolgoznánk – fogalmazott.