Országosan is egyedülálló Gömböcz Adrienn szakmája: mintegy egy éve kamionokat ment. Teszi mindezt nőként. Sok teherautó-sofőr meg is lepődik, amikor segítségére a csinos, fiatal anyuka érkezik a helyszínre. De hogyan is választotta ezt a munkát? Volt egyáltalán választása?

Sokan támogatják

– Igazán különleges, hogy tudomásunk szerint ön az ország egyedüli kamionos autómentője nőként! Sőt, a környező országokban is aligha van párja!

– Örömmel hallom. Mindig is szerettem különleges és nem „túl” nőies dolgokat csinálni. Fiatal koromban kick-boxoltam és 16 éve motorozom is. Sokan támogatnak benne, a családom és jó pár autómentős az országban és határainkon túl is, de sajnos itt is van konkurencia, és van, aki inkább keresztbe tesz, ahelyett hogy segítene, pedig csak Győrben és környékén legalább 15 autómentőst ismerek, de közülük nem sok akad, akivel legalább beszéltem volna, míg az ország másik felében élőkkel napi, heti kapcsolatban vagyok.

Váratlanul jött a pályaváltás Gömböcz Adrienn-nél: nemcsak vezeti a teherautókat, hanem menti is szükség esetén. Nem mindennapi látvány, amikor a vörös hajú, fiatal anyuka megy segíteni a bajba jutott kamionosokon. Fotó: Nagy Gábor Forrás: Nagy Gábor

Pályaváltás

– Mintegy egy éve vette át az autómentő cég vezetését édesapja halála után. Mennyire érte váratlanul, hogy gyökeresen felfordul az élete?

– Édesanyámmal és a húgommal közösen vezetjük a Gömbi Mentőszolgálat kft.-t, de valóban az oroszlánrészét én végzem a feladatoknak, mert a húgom tavaly, édesapánk kórházba kerülésekor lett anyuka, és édesanyám már nyugdíjas, a háztartást viszi és a kisfiammal tölt sok időt, tanul vele, amikor én munkába megyek. A halál mindig váratlanul ér bennünket. Erre nem lehet felkészülni. 18 évig a kereskedelemben dolgoztam, ebből 17 és fél évet egy multinál, ahol sokat utaztam a munkám miatt. Ekkor bejártam az országot. Nagyon szerettem, mert rengeteget vezethettem. Mindig is szerettem vezetni. Több mint egymillió kilométer van mögöttem 10 év alatt, balesetmentesen. Sokat kellett számítógépen is dolgoznom korábban, így nem volt annyira nehéz egyik napról a másikra úgy egy számlát megírni, hogy korábban még csak a programot sem láttam. Nagyon sok emberrel dolgoztam együtt, és szerettem új embereket megismerni, új kihívásokkal szembenézni és új feladatokat végrehajtani. Sok képességet és készséget sajátítottam el, amiket a napi munkám során tudok hasznosítani.

Egy percig sem bánja

– Említette, hogy édesapja elzárkózott attól, hogy a lányai kövessék a szakmáját. Most a sors mégis úgy hozta, hogy önre hárul ez a feladat...

– Igen, sajnos, de én választottam, és egy percig sem bánom. A Gömbi Mentőszolgálat kft. 2005-ben alakult, az egyéni autómentésben eltelt 10 év után. Édesapám ismert név volt mint autómentős az egész országban, mivel amikor ő kezdte a szakmát, még nem nőttek a földből autómentősök. Ő végigjárta a ranglétrát, minden engedélyt megszerzett, hogy erre a szintre el tudjon jutni a cég. Ezt mindet értünk, a családjáért tette, még ha sok időt nem is tudott velünk lenni miatta. Éppen ezért úgy voltam vele, hogy muszáj továbbvinni és nem hagyni veszni ezt az egészet, amit alkotott értünk. Én szerettem volna korábban is kamionsofőr lenni, de arra is azt mondta mindig, hogy nem nőnek való, mint ahogy édesanyámtól is megkaptam ugyanezt tavaly januárban. Én nem adtam fel. Mindig azt vallottam, hogy a mai világban már nem úgy van, mint régen, hogy bizonyos szakmát csak nők vagy csak férfiak tudnak elvégezni. Vannak könnyebb és nehezebb részei ennek a szakmának is, mint mindegyiknek.

A kardánlevételtől a féltengely kiszereléséig

– Mit kell tudnia egy kamionmentőnek?

– Mindent is. Ez persze közhely, és mindig van új a nap alatt, nincs két egyforma mentés, de azért elég sok műszaki dolgot kell tudni, amit egy kamionsofőr nem feltétlenül tud. Gondolok itt a kardán­levételre vagy a féltengely kiszerelésére.

– Milyen kihívások elé állította önt ez az új feladat?

– Az autókról többnyire, azon kívül, hogy mit tankolok bele és hol kell a szélvédőmosót és az olajat ellenőrizni, nem sok mindent tudtam eddig, mert nem volt rá szükségem. Megtanultam már egy-két dolgot, de folyamatosan tanulok, és nem szégyellem, mert így tudok fejlődni. Elvégeztem a kategóriavizsgákat (C, E kategória, GKI, ADR, darukezelői, szakmai irányító) fél év alatt, és még van pár tanfolyam, képzés, amit el szeretnék, hogy bővítsem a tudásomat. A jogosítványomból már csak a D (busz) kategória hiányzik.

Maga fog engem megmenteni?

– Bár ma már egyre több nő vezet teherautót, azért a sofőrök bizonyára nagyot néznek, ha ön megy ki segíteni!

– Igen, habár soha nem megyek még egyedül mentéshez, de vezetni mindig én vezetek, és volt már rá példa, hogy a lerobbant kamion sofőrje várt az út szélén, majd mikor kiszálltam a vezetőoldalon, csak annyit mondott leesett állal: „Kezit csókolom, maga fog engem megmenteni?” Mire én: „Itt is hagyhatom…” Jaj, nehogy már, nem úgy gondolta. Mikor az első kereszteződéshez vagy körforgalomhoz érünk, és látja, hogy a szerelvény egyik kereke sem közelít a padkához, akkor megnyugszik, és azt mondja, na jó, mehetünk. Volt olyan is, amikor a 3,5 tonnás kisteherrel mentem menteni, és kiszállásom után erőteljesen keresett valamit vagy valakit a lerobbant sofőr. Mikor megkérdeztem, kit vagy mit keres, azt kérdezte: „Nem jött magával senki?” Mire én: „Nem vagyok elég?” De, persze, nem azért mondta.

– Autómentőként egyébként is mozgalmas élete lehet. Ha baj van, mennie kell, az ország bármely pontjára, akár határon túlra is! Mennyire volt nehéz átállnia erre?

– Az első időszak nagyon nehéz volt egyébként is, lelkileg is. Az emberek többsége általában alszik éjjel, de én, ha csörög a telefon éjjel kettőkor, akkor öltözöm és indulok. Indultam már el éjfélkor külföldre, hogy ne fagyjon meg a sofőr az út szélén.

A legszuperebb anyuka

– Közben ne feledjük, hogy édesanya is. Egy nyolcéves kisiskolás anyukája. Kisfia büszke önre?

– Igen, nagyon. Azt mondja, hogy neki van a legszuperebb anyukája, akit minden gyerek ismer az osztályában, mert a tavalyi osztálykirándulás alkalmával megmutattam nekik a kamionmentőt, és fel is ülhettek rá.

– Támogatná, ha ezt a munkát szeretné továbbvinni a kisfia?

– Hogy mit hoz a jövő, nem tudni, de szerette volna a papája, ha belenőtt volna mihamarabb, mivel neki csak lányai voltak. Én nem erőltetem, nem veszélytelen, de a mai világban már semmi nem az. Ha szeretne, akkor jön velem, amikor nincs suli, olyankor több időt tudunk együtt tölteni.

A telefont mindig felveszi

– Mennyire 24 órás szolgálat ez? Van olyan, hogy nem veszi fel a slusszkulcsot?

– Ha annyira fáradt vagyok, vagy nem aludtam éjjel egy munka miatt, akkor előfordul, hogy nem rögtön megyek, de a telefont mindig felveszem. Volt, hogy egy kiskatona hívott hajnal kettőkor, pont lefeküdni készültem, hogy lerobbant, az autópálya szélén áll, és előttem 4 autómentőt hívott, egyik sem vette fel, pedig mindegyik nonstop, ugye én megmentem? Nagyon félt, megnyugtattam, és persze öltöztem és indultam érte.

Együtt a családdal

– Mivel tölti az idejét, ha ki szeretne kapcsolódni?

– Olyan ritkán volt az elmúlt egy évben, szeptember-októberben egyedül voltam, nem volt sofőrünk sem, így akkor nem volt szabadidőm egyáltalán. Persze, ha van egy kis időm, akkor azt a kisfiammal és a családommal töltöm. Szoktunk kirándulni az erdőbe, nyáron motorozni.

Névjegy - Gömböcz Adrienn autó- és kamionmentő. Győrben született, s Győrben, a dolgozók gimnáziumában érettségizett. 2002. június 25-én kezdett dolgozni a Tesco győri hipermarket áruházában. 2009-ben Északkelet-Magyarország áruház­nyitásaiban és tréningezéseiben vett részt. 2011-ben Észak­nyugat-Magyarország közép-euró­pai csapata által vezetett projektek megvalósításában vett részt. 2013–2015-ig gyesen volt. 2019-ben, 17 és fél év után új pályát is kipróbált, üzletkötő lett egy országos biztosítótársaságnál, ahol azóta is dolgozik másodállásban. 2020. márciustól decemberig üzletvezetőként dolgozott, ami édesapja halála miatt véget ért. Most édesanyjával és húgával a Gömbi Mentőszolgálat kft.-t vezeti, az ország egyedüli női kamionmentője.