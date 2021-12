A családapa november 29-én éjjel hunyt el tragikus hirtelenséggel. Egy héttel előtte koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak nála, de a tünetek nem utaltak arra, hogy a fertőzés ennyire súlyos lenne. Aztán azon a bizonyos napon éjszaka rosszul lett, a segítség pedig már későn érkezett.



– Nehéz volt a légzése, nem tudtuk, hogy ennyire rossz a helyzet. Három gyermekünk van: Adrián nyolc-, Patrícia tizenegy, Rebeka pedig tizenhárom éves. Egyedül maradtunk egy nagy házban – meséli lapunknak Varga Hajnalka.



A három gyermek az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont tanulója. Édesanyjuk az utóbbi években munkát keresett, januártól falugondnokként dolgozik majd Felpécen. Az önkormányzat így próbálja segíteni a családot. Az édesapa az Audiban dolgozott, a cég is nyújtott számukra segítséget, ahogy a gyermekek iskolája is. Hajnalka rokonai Erdélyben élnek, a lehetőségekhez képest ők is mindent megtesznek, hogy vigaszt nyújtsanak a családnak. A Kisalföld Jóakarat alapítványa kétszázezer forinttal segíti a családot.



– A legfontosabb, hogy talpra álljunk. A számlák befizetése az elsődleges számunkra, a lakásbiztosítás, az autónk törlesztőrészlete. Bízom az új munkahelyben, huszonegy éve itt lakom Felpécen, szeretném jól végezni a munkámat. Sok a kiadásunk, az alapítványuk segítsége reményt ad a jövőre. Számomra a legfontosabb a gyermekeink boldogsága – tette hozzá az édesanya.



A család nemrég kezdett padlástér-felújításba, a munkálatok megálltak. Az ablakok, az ajtók már a helyükre kerültek, de sok munka van még hátra. Két autójuk van, a megbízhatóbbat szeretnék megtartani, a másikat pedig eladni. A család számára a legfontosabb a talpra állás. Bíznak a szebb jövőben, és közösen küzdenek tovább, emlékezve a családapára.