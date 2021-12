: messze földön híres a termelői magyar akácméz. Az egyik legnépszerűbb fajta, melyet sokan a mézek királynőjének is tartanak. Mindez finom íze mellett köszönhető annak is, hogy folyékony állagát kristályosodás nélkül hosszan képes megőrizni. Többek közt emésztési panaszok, torokfájás, és erős köhögés ellen is alkalmazható.