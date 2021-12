De a régi könyvtár szakemberei nemcsak mások munkáját segítik, nem pusztán karban tartják és vigyázzák az egyébként sérülékeny történelmi papírosokat, hanem maguk is kutatnak. Sőt, akkor is találnak érdekességet vagy új összefüggést, amikor nem is keresik vagy éppen más lenne kutatásuk célja. – Az a fantasztikus a mi munkánkban, hogy sosem érünk a végére. A könyvtáros szakma általában is egy élethosszig tartó tanulás, ebben a könyvtárban pedig hatványozottan az – mosolyog össze a két szakember.

Soha nem fogy el a feladat