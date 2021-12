Az új bölcsőde hasznos alapterülete 305 négyzetméter, helyet kapott benne egy nevelési-gondozási egység, két csoportszoba, játéktároló, gyermekfürdő, akadálymentes mosdó és tálalókonyha is. A pénzből az udvart is rendezték, parkolókat hoztak létre, illetve egy mindennel felszerelt játszóteret is kialakítottak. Az építkezést januárban kezdték, a kapuk nyitására, az első gyermekek fogadására december elsejével kerül sor. A beruházással hat új munkahelyet is létrehoztak, ennyien gondoskodnak majd a kicsikről.