– Négy évvel ezelőtt kezdtem el koripokat készíteni. Akkor csatlakoztam a Koraszülöttekért Országos Egyesület (Kore) felhívásához, miszerint koraszülött babáknak várnak sapkákat, csináltam is 250 darabot. Ezeket átadtam a soproni önkéntesnek, Ág Nikolettának, aki a kezembe nyomott egy horgolt polipot, hogy erre még nagyobb szükség lenne – emlékezett vissza Katalin. A nyugdíjas hölgy a horgolásban találta meg a kikapcsolódást és idővel elkezdte oktatni, majd egy 13 fős csapatot is megszervezett, akikkel közösen készíti az állatkákat. – A Győr-Moson-Sopron megyei Kore-önkéntesekkel dolgozom együtt. Van köztünk varrónő is, hiszen nemcsak koripokat készítünk, de csinálunk babafészkeket és pamutvászonból készült lepedőket. Minden speciális anyagból készül és ezek az inkubátorokba kerülnek – fűzte hozzá.