A külön is megdicsért licistát a díjkiosztó ünnepségen arra is felkérték, hogy a teremben lévő trónszékbe ülve egy részletet olvasson fel a pályázatából. Bár Petra rettentően meg volt illetődve, az előadása jól sikerült: a közönség mosolya és tapsa joggal jutalmazta. Emellé kapott egy oklevelet és egy, a Hoffer cukrászdában beváltható, családi sütizésre szóló ajándékutalványt is.

Az ötödik osztályos Petra családi legendáriumának történetét érdemes elolvasni. Egy csaknem eltűnt életformának is emléket állít, de úgy, hogy közben az ember hol álmélkodik, hol meg kuncog...