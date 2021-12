Nyilvánvaló, hogy a két főszereplője a filmnek Keller főhadnagy és Leopold atya. Mind a ketten ugyanúgy egy vallási alapról indulnak. Az eltérés az, hogy a hit értelmében milyen válaszokat adnak a kihívásokra. Az egyik rossz felé, a másik jó felé halad. Ez nagyon fontos a filmnél, hogy nem mossa össze a jót a rosszal, hanem – mint ahogy a katolicizmus is – a jó és a rossz princípiumában gondolkodik. De a rossz útra tévedt ember számára is az élete végén ott a kegyelem. Ezért is érdemes megnézni a filmet többek között, mert egy spirituális útmutatást ad.

Maszlay István színművész 2002-ben elnyerte a Szent István-díjat, majd 2003-ban a Kisfaludy-díjat. Egy évvel később odaítélték neki a Jászai Mari-díjat. 2012-ben Aase-díjjal tüntették ki, egy évre rá megkapta a győri Pro Urbe elismerést. 2016-ban neki szavazták meg a TAPS-díjat. Fotó: Csapó Balázs (Kisalföld-archívum)