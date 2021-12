A hódok nem csak Kapuváron okoznak komoly gondokat. Az állomány annyira elszaporodott, hogy már nem csupán külterületen „építkeznek”, hanem bemerészkednek a falvakba is. Ahol vízfolyás van, már munkához is látnak. Különösen ebben az időszakban dolgoznak szorgalmasan, amikor készülnek a télre. Előfordult, hogy egy cserjéktől megtisztított csatornában már nem találtak „építőanyagot”, ezért a közeli családi házig is elmerészkedtek. Ott a sövénykerítést vették célba és abból építették várukat.