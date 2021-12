A tervező édesapja, Árkay Sándor kiváló temesvári műlakatos iparművész volt. Egy kisebb vasgyárat és öntödét maga mögött hagyva, családjával a fővárosba költözött. Jelentős épületek, mint például a New York-palota, a Nyugati pályaudvar kovácsoltvas szerkezetei fűződnek a nevéhez. A dinasztia második tagja, Aladár már a gimnáziumban kitűnt rajztudásával. Az érettségi után a Műegyetemre iratkozott be, de számos külföldi tanulmányútja mellett képzőművészeti tanulmányait is folytatta. Szorgalmasan látogatta azt a rajziskolát, ahol Székely Bertalan és Lotz Károly is tanított. Nem csak a budai villák és a kor modern templomainak építésze lett. Egy legendás képességéről dédunokája, Aczél Péter – aki szintén építész lett –, őriz családi történetet. Eszerint dédnagyapja úgy mesélt unokájának, hogy közben rajzolt is. Például a Piroska és a farkas felolvasása közben az egyik kezével a farkast, a másikkal Piroskát rajzolta le. Mindkét keze egyszerre, de külön dolgozott. Aladár a színeknek, fényhatások és a megvilágítás művészetének mestere lett. E hatások elérésében sokat segítettek alkotótársai.