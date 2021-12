– Az ösztöndíj által nemcsak gyakorlójává, hanem oktatójává is válhattam a reformer pilatesgép alap- és középhaladó gyakorlatainak. A társulatunk még 2019-ben beszerzett egy ilyen egyedi darabot, aminek nagyon jó hasznát vesszük. Akkor ismerkedtem meg a reformerrel először, és jó érzés, hogy mostanra a kurzusokon, tanfolyamokon elsajátított tudást már a táncostársaimnak is átadhatom. Sőt, legutóbb éppen az öltöztetőink jelentkeztek be hozzám gépes pilatesórára. Ez a rugós ellenállással működő gép posztrehabilitációs, rehabilitációs téren is hatalmas segítségünkre van, valamint a „karbantartásunkat” is támogatja – hangsúlyozta Engelbrecht Patrik.

A balettművész több pilateskurzust is elvégzett, már középhaladó szinten jár.