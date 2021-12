„Örülök, hogy több csapat figyelt a környezettudatosságra, ők újrahasznosított anyagokat is bevetettek. Néhány díszen látszik, hogy felnőttek is besegítettek. Nincs ezzel gond, hisz az is cél volt, hogy a gyerekek szüleikkel és tanáraikkal minőségi időt töltsenek együtt” – közölte Ujvári Márta. A Somogyi Elektronic Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre hozzátette: látván a kezdeményezés sikerét, jövőre megpróbálják Győr-Moson-Sopron megye egész területére kiterjeszteni az adventi pályázatot.

A szakmai zsűri tagjai – Ujvári Márta, Kocsis Rozi és Sperling Krisztina. Fotó: Cseh Róbert