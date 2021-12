A mindannyiunk számára életbe vágó ügyért nagyágyúk is lobbiznak. A glasgowi klímacsúcson több napot tölt és előadást is tart Leonardo DiCaprio – az Oscar-díjas színész több millió dollárt költött már olyan filmekre, amelyek a klímaváltozást mutatják be –, de a skót fővárosban kedden felszólalt Barack Obama korábbi amerikai elnök is.