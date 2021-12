Pálkuti Anikó, Regina felkészítő tanára is örül, hogy diákja ilyen szép sikert ért el. Az iskolában egy kreatív írás szakkör is várja azokat a fiatalokat, akik tanulmányaik alatt szívesen foglalkoznak az irodalommal. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanulói már készülnek a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre, és a minden évben megrendezett Kazinczy-versenyeken is szép eredményeket érnek el diákjaik.