– Anyai nagyszüleimnek a Várkerületen volt kalapüzletük, majdnem a mostanival szemben, és ott dolgozott édesanyám is. Édesapám Tolna megyéből származik, neki már a nagyapja is kalap- és sapkakészítő volt. Akkoriban mindkét család sokat járt Budapestre, hiszen bizonyos kellékeket és az alapanyagot csak ott lehetett beszerezni. Ebből adódóan szinte mindenki ismert mindenkit a szakmában. Így kapott hírt egymásról a két fiatal, akiknek a története boldogan, házassággal zárult. Sopronban nyitották meg a saját üzletüket, itt, ahol ma is működik és ahol most én készítem a kalapokat – meséli örömmel Horváth Péter, akit a szülei nem erre a hivatásra szántak.

Fél évszázada szívvel-lélekkel készíti a kalapokat és sapkákat Horváth Péter, az utolsó soproni kalapos.

Fotó: Máthé Daniella / Kisaföld