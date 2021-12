– Rolanddal régóta ismerjük egymást, több közös munkánk volt, nem kellett sokat magyarázni, hogy mit szeretnénk. Eljött, megnézte a helyszínt és másnap már hozott is egy vázlatot. Mondtam, hogy remek, éppen ilyet képzeltem el. Ez- után készített még néhány változatot, de az elsőnél maradtunk – mondta a tulajdonos, akitől azt is megtudtuk, barátai biztatására nevezte be az épületet Az Év Homlokzata pályázatra.

Az épület földszintjén a tágas nappali, konyha és étkező helyezkedik el.