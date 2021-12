A könyv értékét emeli, hogy más illusztrációk mellett a Magyar Nemzeti Múzeum engedélyével Széchenyi Istvánt ábrázoló festmények fotói is szerepelnek benne, miként az is, hogy Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, Széchenyi István bátyjának, Pálnak a leszármazottja írt hozzá köszöntőt. Ebben úgy fogalmaz: „Az olvasó, valamint a ma élő Széchenyiek számára rendkívül fontos, amit olvashatunk Gróf Széchenyi Istvánról. (…) ez a könyv is hozzájárul annak az életnek a megismeréséhez, ami a Magyar Nemzet felvirágoztatását jelentette és jelenti a mai napon is.”