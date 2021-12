Az is jó megoldás, ha a szennyeződéseknek kitett helyiségekben a falakon olyan festéket alkalmaz, amely tartósabb az átlagosnál. A kerámiafestékek az intenzív igénybevételnek is ellenállnak, emellett könnyen lemoshatóak, és nem marad folt a felületükön. Még az olyan makacs foltokat hagyó anyagok, mint a kávé vagy a tea is biztonsággal, nyom nélkül eltávolíthatóak a felületükről.