– Az ovisok nagyon kíváncsiak voltak, és egyre bátrabban ültek be a fogorvosi székbe, amit maguk állíthattak be, a lámpától és a fogorvosi eszközöktől is egyre kevésbé féltek. Volt, aki először járt fogorvosnál. Nagyon meglepődtem magam is, hogy a kicsik fogazata rendkívül jó volt, tízből három gyermek foga volt szuvas. Ebben a korban átlagosan ennél magasabb szokott lenni az arány. Minden bizonnyal ez az óvodai nevelésnek is köszönhető – vélekedett a doktor, aki megdicsérte azokat, akik rendszeresen mossák a fogukat, ami sokat segít az ép fogak megőrzésében.