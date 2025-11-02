november 2., vasárnap

Sztárok és gyermekek

1 órája

Vajna Tímea nem tud betelni kisfiával, bombacuki képet mutatott rajongóinak

Számos sikertelen lombik és vetélés után valóra vált Vajna Tímea. Ma két gyermek boldog édesanyja. Vajna Tímea elképesztően cuki fotót osztott meg rajongóival.

Kisalföld.hu

Számos sikertelen lombik és vetélés után valóra vált Vajna Tímea (Palácsik-Ráthonyi Tímea) álma: édesanya lett. Andy Vajna özvegye bármit megtett volna azért, hogy kisbabája születhessen. Ahogy arról már beszámoltunk: béranyát fogadott, és februárban megszületett az első gyermeke. A sors pedig kegyes volt hozzá: miközben kisfiukat, Bent várták, kiderült, hogy a Vajna Tímea természetes módon is várandós lett. Július közepén világra is jött Hailey. 

Vajna Tímea terhes kisfiú kép betegség édesanya
Vajna Tímea elképesztő fotót osztott meg rajongóival.
Forrás:  MW Archívum

Vajna Tímea nem tud betelni Bennel

A büszke édesanya Benről mutatott meg cuki képeket –írja a Bors. A huncut kisfiú egyszerűen imádnivaló.

Mint arról korábban portálunkon már olvashattak: Endometriózis betegsége miatt, s tekintve, hogy Vajna Timi hány éves, már-már lemondtak arról, hogy sikeres terhessége legyen az üzletasszonynak. Hét évig küzdött a csodáért, azonban nem adta fel a harcot.

 

