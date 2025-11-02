Vajna Tímea nem tud betelni kisfiával, bombacuki képet mutatott rajongóinak

Számos sikertelen lombik és vetélés után valóra vált Vajna Tímea (Palácsik-Ráthonyi Tímea) álma: édesanya lett. Andy Vajna özvegye bármit megtett volna azért, hogy kisbabája születhessen. Ahogy arról már beszámoltunk: béranyát fogadott, és februárban megszületett az első gyermeke. A sors pedig kegyes volt hozzá: miközben kisfiukat, Bent várták, kiderült, hogy a Vajna Tímea természetes módon is várandós lett. Július közepén világra is jött Hailey.

Vajna Tímea elképesztő fotót osztott meg rajongóival.

Forrás: MW Archívum

Vajna Tímea nem tud betelni Bennel

A büszke édesanya Benről mutatott meg cuki képeket –írja a Bors. A huncut kisfiú egyszerűen imádnivaló.

Mint arról korábban portálunkon már olvashattak: Endometriózis betegsége miatt, s tekintve, hogy Vajna Timi hány éves, már-már lemondtak arról, hogy sikeres terhessége legyen az üzletasszonynak. Hét évig küzdött a csodáért, azonban nem adta fel a harcot.