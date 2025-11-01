november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb

46 perce

A győri születésű, egykori modell nevétől forr a levegő a neten

Címkék#Digitális Polgári Kör#Rába Tímea#modell

Rába Tímea a Facebookon arról írt közösségi oldalán, hogy a nevére jelenleg rengetegen keresnek a Google-on.

Kisalföld.hu

"Elindítom a chatcsatornám, ahol exkluzív háttérinformációkkal, sztorikkal, történetekkel találkozhattok majd" - tette hozzá a győri születésű modell, Rába Tímea.

Rába Tímea az utóbbi napokban nagyon aktívvá vált a közösségi médiában.
Rába Tímea az utóbbi napokban nagyon aktívvá vált a közösségi médiában.

Rába Tímea október végén jelentette be, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körökhöz

Döntését így indokolta.

"Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben.

Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett" - emelte ki Rába Tímea közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu