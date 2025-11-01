A győri születésű, egykori modell nevétől forr a levegő a neten

"Elindítom a chatcsatornám, ahol exkluzív háttérinformációkkal, sztorikkal, történetekkel találkozhattok majd" - tette hozzá a győri születésű modell, Rába Tímea.

Rába Tímea az utóbbi napokban nagyon aktívvá vált a közösségi médiában.

Rába Tímea október végén jelentette be, hogy csatlakozik a Digitális Polgári Körökhöz

Döntését így indokolta.

"Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben.

Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett" - emelte ki Rába Tímea közösségi oldalán.