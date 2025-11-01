november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Kiss Kevin visszatér: megérkezett a Salem - videó

Címkék#Kiss Kevin#x faktor#dal#dalszöveg

A Hideg az éj és a Lányka után Kiss Kevin új fejezetet nyit karrierjében: legújabb dala, a Salem egy sejtelmes, mégis fülbemászó pophimnusz, amelyben ismét megmutatja, miért tartozik generációja legőszintébb és legtehetségesebb előadói közé. Kiss Kevin visszatért.

Kisalföld.hu

Az X-Faktorban megismert Kiss Kevin már korán bebizonyította, hogy saját útját járva is képes országos sikert aratni. Őszintesége és egyedi hangja tette slágerré a Hideg az éj és a Lányka című dalokat, most pedig a Salemmel egy új korszakba lép. Kiss Kevin visszatért.

Kiss Kevin
Kiss Kevin: a Hideg az éj és a Lányka után új fejezetet nyit karrierjében.
Forrás: Gold Record

Kiss Kevin dala magával ragadja a hallgatót

A dal különleges atmoszférájával, „spooky pop” hangzásával és erős vizuális világával ragadja magával a hallgatót. A Salemhez klip is készült.

A Salem dalszövege egyszerre személyes és provokatív: a borsodi fiú történetét meséli el, aki a nehéz kezdetek után sem fél újra fellángolni. A dal nyers őszinteséggel beszél a küzdelemről, a siker árnyékáról és arról, hogyan marad hű önmagához egy olyan világban, ahol mindenki figyel. Nemcsak zeneileg, de üzenetében is erős: egyszerre lázadó, önreflektív és felemelő – egy újabb bizonyíték arra, hogy Kiss Kevin nemcsak megérkezett újra, hanem maradni is tervez.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu