Kiss Kevin visszatér: megérkezett a Salem - videó

Az X-Faktorban megismert Kiss Kevin már korán bebizonyította, hogy saját útját járva is képes országos sikert aratni. Őszintesége és egyedi hangja tette slágerré a Hideg az éj és a Lányka című dalokat, most pedig a Salemmel egy új korszakba lép. Kiss Kevin visszatért.

Kiss Kevin: a Hideg az éj és a Lányka után új fejezetet nyit karrierjében.

Forrás: Gold Record

Kiss Kevin dala magával ragadja a hallgatót

A dal különleges atmoszférájával, „spooky pop” hangzásával és erős vizuális világával ragadja magával a hallgatót. A Salemhez klip is készült.

A Salem dalszövege egyszerre személyes és provokatív: a borsodi fiú történetét meséli el, aki a nehéz kezdetek után sem fél újra fellángolni. A dal nyers őszinteséggel beszél a küzdelemről, a siker árnyékáról és arról, hogyan marad hű önmagához egy olyan világban, ahol mindenki figyel. Nemcsak zeneileg, de üzenetében is erős: egyszerre lázadó, önreflektív és felemelő – egy újabb bizonyíték arra, hogy Kiss Kevin nemcsak megérkezett újra, hanem maradni is tervez.