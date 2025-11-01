november 1., szombat

Nagy kaland

24 perce

Hazatért a hajsza után családjához Dallos Bogi férje

A Most Wanted műsorában menekülőre fogta Puskás Peti és Ember Márk, most jó hírről számolt be Puskás-Dallos Bogi.

Kisalföld.hu

Múlt héten vasárnap indult a buli, a Most Wanted - A hajsza műsor részleteiről korábban portálunkon beszámoltunk. Dallos Bogi férje Puskás Peti és Ember Márk együtt indultak neki a nagy kalandnak, amely most véget ért.

Dallos Bogi boldog, ismét teljes a család
Dallos Bogi családja ismét teljes, Peti hazatért. Forrás: Dallos Bogi közösségi oldala

Dallos Bogi férje hazatért

A téti benzinkúton is járt a sztárpáros, azonban kalandjuk egy héttel később, vasárnap a végéhez érkezett.

Elképesztő volt ez a pár nap, még nekünk hozzátartozóknak is, és el sem tudjuk képzelni mit élhettek át a fiúk. Szeretném megköszönni minden családtagunknak, barátunknak, ismerősünknek, követőnknek ezt a rengeteg szeretetet és támogatást. Tudjátok elég megható az az érzés, amikor felhívsz valakit, hogy most SOS kéne egy fuvar, és ők azonnal autóba pattannak. Büszkék vagyunk rátok

- írta a Facebookon Dallos Bogi.

