Brasch Bence megint kiakadt, ezúttal a kocsijának mentek neki
Dühös videót tett közzé TikTok oldalán a mosonmagyaróvári származású színész.
Nemrégiben a bántalmazásról mondta el kendőzetlenül a véleményét a színész, most újabb dühítő történés érte a mindennapokban. - Tényleg amúgy elmehet mindenki a büdös ...-ba - kezdte dühösen mondanivalóját TikTok videójában Brasch Bence.
Ezért akadt ki Brasch Bence
Azt nehezményezte főleg, hogy nekihajtottak a parkoló kocsijának és mindenféle papír és cetli nélkül elhajtott a tettes.
De tényleg, hogy lehettek ekkora parasztok emberek?
- fakadt ki Bence.
Bántalmazás
2025.10.22. 04:07
Brasch Bence ledöbbent: ennek következménye kell hogy legyen - videó
Tisztában van vele hogy vannak problémák a közlekedésben és hisz a karmában, abban hogy az élet minden visszaad.
A teljes videót alább nézhetitek meg:
