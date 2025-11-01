november 1., szombat

Cetli nélkül

32 perce

Brasch Bence megint kiakadt, ezúttal a kocsijának mentek neki

Címkék#Brasch Bence#parkolás#TikTok

Dühös videót tett közzé TikTok oldalán a mosonmagyaróvári származású színész.

Kisalföld.hu

Nemrégiben a bántalmazásról mondta el kendőzetlenül a véleményét a színész, most újabb dühítő történés érte a mindennapokban. - Tényleg amúgy elmehet mindenki a büdös ...-ba - kezdte dühösen mondanivalóját TikTok videójában Brasch Bence.

Ezért akadt ki megint Brasch Bence
Nagyon kiakadt Brasch Bence, nekimentek az autójának. Forrás: MW archívum. Fotó: Karnok Csaba

Ezért akadt ki Brasch Bence

Azt nehezményezte főleg, hogy nekihajtottak a parkoló kocsijának és mindenféle papír és cetli nélkül elhajtott a tettes.

De tényleg, hogy lehettek ekkora parasztok emberek?

- fakadt ki Bence.

Tisztában van vele hogy vannak problémák a közlekedésben és hisz a karmában, abban hogy az élet minden visszaad.

A teljes videót alább nézhetitek meg:

@bence.brasch #baszkiforyouba #foryoupage❤️❤️ #autozas #paraszt ♬ eredeti hang - Brasch Bence
