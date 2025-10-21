Válik a Nyerő Páros sztárpárja? - Joe titokzatos bejegyzése mindent felkavart

A sztárpár története eddig maga volt a hullámvasút. Szenvedély, viták, újrakezdések, szinte mindenből kijutott nekik. A napokban azonban a Varga Miklós Joe szakításról terjedő pletykák kavarták fel a közvéleményt, miután a tévés személyiség szombat éjjel egy megható és fájdalmas hangvételű posztot osztott meg. A posztban az ÉNB egykori sztárja arról írt, hogy „nem szeretne válaszolni, csak annyit mondani: most ezt dobta a gép”. A rajongók szerint ezzel megerősítette, hogy baj lehet a házasságában.

Varga Miklós Joe szakítás híre meglepte a rajongókat, a sztár őszinte üzenetben vallott érzéseiről

Fotó: Trenka Attila / Forrás: nlc.hu

Varga Miklós Joe szakítás – rejtélyes üzenet, ami mindent elindított

A rajongók percek alatt felkapták a fejüket a bejegyzésre, és rövid időn belül elárasztották az oldalát együttérző kommentekkel. Sokan azt kérdezték, mi történhetett a háttérben, mások egyszerűen csak szomorú szíveket és támogató üzeneteket küldtek neki.

Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen.

Joe és Csenge az utóbbi időben kevesebb közös fotót osztott meg, és a korábbi nyilvános civódások helyett most inkább csend jellemzi őket. Legutóbb az első házassági évfordulójuk alkalmával posztoltak együtt, azóta viszont Joe többnyire egyedül szerepel a képein. A sztárpár kapcsolata már a tavalyi esküvőt megelőzőleg is szenvedélyes volt. A Nyerő Párosban is látszott, hogy bár sokat veszekednek, végül mindig egymás mellett állnak, most azonban sokak szerint más a helyzet: az Éjjel-nappal Budapest sztárjának sorai mögött valódi fájdalom húzódik, és úgy tűnik, nehéz időszakot él meg.

Az álompár szakításáról szóló bejegyzés azóta is témát ad a rajongóknak. Egyesek biztosak abban, hogy ez egy végső búcsú, mások szerint csupán egy átmeneti mosolyszünetről van szó.

A kommentekben sokan arról írtak, hogy minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, és Joe-ék eddig mindig újra egymásra találtak. Mások úgy vélik, ha valóban vége, legalább méltósággal történt. A mosonmagyaróvári származású Hrovatin Csenge és Joe kapcsolata mindig is szenvedélyes és nyílt volt, a rajongók pedig most is érzik, hogy valami történik a háttérben. Joe mindig is őszinte volt a közösségi oldalain, most sem próbálta leplezni a fájdalmát. A poszt minden szava arról árulkodik, hogy nehéz döntést hozott, és talán most próbálja elengedni a múltat.