október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frappáns videó

55 perce

Bombaformában kóstolja a fagyit és a kürtöskalácsot Varga Irén - videó

Címkék#kürtöskalács#fagyikehely#TikTokker#sztár#kóstolás

Ínycsiklandozó fagyi és a kürtöskalács. Meglepő videót posztolt Varga Irén, kirobbanó formában van.

Kisalföld.hu

Frappáns videóval jelentkezett a botrányhős tiktokker. Varga Irén bombaformában van.

Varga Irén fagyi kürtöskalács tiktokker
Varga Irén videóit imádja az internet, bomba formában mutatkozott a fővárosban.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Varga Irén édesszájú

A tiktokker, párjával Lacival látható a videó, ahogy a fővárosban egy különleges helyszínen kóstolnak. A fagyi után egy ínycsiklandozó kürtöskalács következett. A videót itt tudod megnézni.

Az influenszer videójáról a KEMMA is beszámolt

Ahogy arról portálunkon olvashattak: többször írtunk arról, hogy a győri Lufi fagyizóval közösen a Kisalföld csapata megálmodta Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagyiját idén nyáron. A Lufi nyúli műhelyében magunk készíthettük el a fagyikülönlegességeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu