2 órája
Bombaformában kóstolja a fagyit és a kürtöskalácsot Varga Irén - videó
Ínycsiklandozó fagyi és a kürtöskalács. Meglepő videót posztolt Varga Irén, kirobbanó formában van.
Frappáns videóval jelentkezett a botrányhős tiktokker. Varga Irén bombaformában van.
Varga Irén édesszájú
A tiktokker, párjával Lacival látható a videó, ahogy a fővárosban egy különleges helyszínen kóstolnak. A fagyi után egy ínycsiklandozó kürtöskalács következett. A videót itt tudod megnézni.
Az influenszer videójáról a KEMMA is beszámolt.
Ahogy arról portálunkon olvashattak: többször írtunk arról, hogy a győri Lufi fagyizóval közösen a Kisalföld csapata megálmodta Győr-Moson-Sopron hagyományos és cukormentes fagyiját idén nyáron. A Lufi nyúli műhelyében magunk készíthettük el a fagyikülönlegességeket.