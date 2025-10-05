24 perce
A szépségkirálynő szűk családi körben ünnepelte nagykorúvá válását - fotók
Végvári Janka szépségkirálynő szombaton nagykorúvá vált. Mi is köszöntöttük a különleges alkalomból a szépséget, akinek édesanyja elárulta: szűk családi körben ünnepelték a 18. születésnapot.
Végvári Janka így ünnepelt
Fotó: Végvári Janka Facebook-oldala
A tizennyolcadik születésnap mindannyiunk számára egy különleges vízválasztó: hivatalosan is nagykorúvá válunk. Végvári Janka szépségkirálynő is nagyon készült már erre az alkalomra.
A szépségkirálynő így ünnepelt
Janka korábban többször is elmondta a nekünk adott interjúkban: amint nagykorúvá válik, szeretne Budapestre költözni, ugyanis a szépségkirálynői feladatokkal, a felkészüléssel járó feladatok és munkalehetőségek is a fővároshoz kapcsolódnak. Időközben magántanulóvá is vált a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium végzőseként.
A nagykorúvá válás az október 4-ei születésnappal köszöntött be a mosonmagyaróvári szépségnek. Amint azt Janka édesanyjától, Gross Teodórától megtudtuk, szűk családi körben ünnepeltek a hegyeshalmi Paprika Csárdában.
– Janka nagyon közel áll nővéréhez, Bellához: ő vásárolta meg az ajándékokat, sok apróságot, amit a vendéglőzés után otthon bonthatott ki és nagyon örült azoknak – avatott be az édesanya.
Teodóra nem titkolta aggodalmait sem: Janka most külön költözik a családtól a fővárosba. Az anyuka számára viszont megnyugtató, hogy szép, biztonságos környezetben találtak szálláslehetőséget a fiatalabbik lányának.
Ezúton is kívánunk boldog születésnapot és jó felkészülést a világversenyre Jankának!