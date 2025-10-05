A szépségkirálynő szűk családi körben ünnepelte nagykorúvá válását - fotók

A tizennyolcadik születésnap mindannyiunk számára egy különleges vízválasztó: hivatalosan is nagykorúvá válunk. Végvári Janka szépségkirálynő is nagyon készült már erre az alkalomra.

A szépségkirálynő most töltötte be a 18. életévét

Fotó: Végvári Janka Facebook-oldala

A szépségkirálynő így ünnepelt

Janka korábban többször is elmondta a nekünk adott interjúkban: amint nagykorúvá válik, szeretne Budapestre költözni, ugyanis a szépségkirálynői feladatokkal, a felkészüléssel járó feladatok és munkalehetőségek is a fővároshoz kapcsolódnak. Időközben magántanulóvá is vált a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium végzőseként.

A nagykorúvá válás az október 4-ei születésnappal köszöntött be a mosonmagyaróvári szépségnek. Amint azt Janka édesanyjától, Gross Teodórától megtudtuk, szűk családi körben ünnepeltek a hegyeshalmi Paprika Csárdában.

– Janka nagyon közel áll nővéréhez, Bellához: ő vásárolta meg az ajándékokat, sok apróságot, amit a vendéglőzés után otthon bonthatott ki és nagyon örült azoknak – avatott be az édesanya.

Teodóra nem titkolta aggodalmait sem: Janka most külön költözik a családtól a fővárosba. Az anyuka számára viszont megnyugtató, hogy szép, biztonságos környezetben találtak szálláslehetőséget a fiatalabbik lányának.