Győri és soproni megállók

1 órája

Adventi koncertturnéra készül a nemrég születésnapjáét ünneplő énekesnő

Címkék#koncertsorozat#Győr#Szekeres Adrien#karácsony

Hamarosan felcsendülnek az ünnep legszebb dalai. A minap születésnapját ünneplő Szekeres Adrien és zenekara az adventi időszakban országos turnéra indul. Budapest és más nagyvárosok mellett Győrben és Sopronban is koncertet ad.

Kisalföld.hu

A műsorban az ünnep témakörébe illő tradicionális, és Szekeres Adrien saját karácsonyi dalai szólalnak meg nagyrészt magyar nyelven, hogy szeretteinkkel együtt hangolódjunk a karácsonyra, lélekben kapcsolódjunk egymáshoz a dalok által. Nem véletlen, hogy lélekemelő előadásai töretlen sikernek örvendenek immár 16 éve.

Szekeres Adrien
Szekeres Adrien adventi koncertre indul. 
Fotó: Szekeres Adrien

Szekeres Adrien legszebb dalai szakrális terekben

Az idei koncertsorozat helyszínei csodálatos szakreális terek, koncerttermek és színházi pódiumok. A turné első állomása Győrben az evangélikus templom lesz november 30-án, majd december 18-án tér vissza Sopronba, ahol a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ ad otthont a varázslatos estnek. A műsorból természetesen nem maradnak ki legismertebb saját dalai sem, melynek zeneszerzője Kiss Gábor, aki egyben a koncertek állandó közreműködője, valamint zenei producere is.

 

