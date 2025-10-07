Adventi koncertturnéra készül a nemrég születésnapjáét ünneplő énekesnő

A műsorban az ünnep témakörébe illő tradicionális, és Szekeres Adrien saját karácsonyi dalai szólalnak meg nagyrészt magyar nyelven, hogy szeretteinkkel együtt hangolódjunk a karácsonyra, lélekben kapcsolódjunk egymáshoz a dalok által. Nem véletlen, hogy lélekemelő előadásai töretlen sikernek örvendenek immár 16 éve.

Szekeres Adrien adventi koncertre indul.

Fotó: Szekeres Adrien

Szekeres Adrien legszebb dalai szakrális terekben

Az idei koncertsorozat helyszínei csodálatos szakreális terek, koncerttermek és színházi pódiumok. A turné első állomása Győrben az evangélikus templom lesz november 30-án, majd december 18-án tér vissza Sopronba, ahol a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ ad otthont a varázslatos estnek. A műsorból természetesen nem maradnak ki legismertebb saját dalai sem, melynek zeneszerzője Kiss Gábor, aki egyben a koncertek állandó közreműködője, valamint zenei producere is.