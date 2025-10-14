Spar Maratonon is tarolt a győri színház

A „Fut a színház” kategóriában I. helyen végzett a Győri Nemzeti Színház csapata hétvégén a Spar Maratonon - tették közzé közösségi oldalukon. A 22 színház részvételével zajló versenyen az idén először összeállt csapat – egyetlen vidéki színházként – elsőként ért célba, 3 óra 31 perces idővel teljesítve a maratoni távot!

A Győri Nemzeti Színház is rajthoz állt hétvégén az idei Spar Maratonon. A kategória első helyét szerezték meg. Fotó: GYNSZ

Le a kalappal a csapattagok előtt, akik ismét megmutatták erejüket és kitartásukat: Bakos-Kiss Gábor igazgató, Nagy Balázs színész, Sárközi József színész és Kalivoda Imre egyetemi hallgató színész

A résztvevők bíznak benne, hogy jövőre még több színház rajthoz áll a SPAR Maratonon — ők biztosan ott lesznek!