Michelin csillagos sztárséf készített ínycsiklandozó menüt a Mekinek - fotó, videó

"Korábban már dolgoztam a Mekivel, több éttermet is megnyitottunk közösen, de most teljesen új szintre emeltük az együttműködést." –írja a Bors. A Konyhafőnökből ismert sztárséf olyan szendvicset készített, ami egyszerre ismerős és meglepő is. A Rácz Jenő nevével ellátott menü már kapható a gyorsétterem pultjain.

Rácz Jenő korábban már dolgozott a Mekivel, több éttermet is megnyitottak közösen. Most teljesen új szintre emelték a közös együttműködést.

Forrás: MW Archívum

Rácz Jenő íncsiklandozó menüt készített meglepő hozzávalókkal

Ahogy az az étterem honlapján olvasható: a menü exkluzív. Limitált. Személyes. A sztárséf életútját mutatja be a LIMITED by Rácz Jenő burgeren keresztül. A menüben egy marhahúsos szendvics található, amelyhez az étterem új bucit készített. Egy ilyen prémium burgerhez különleges köret illik. Rácz Jenő ezt a fűszeres burgonyában találta meg. A menü különlegességét fokozza, hogy fekete fokhagymás szósszal készült.

Nem egyedi az eset, megkóstolhattuk már több előadóművész, sportoló kedvenc menüjét is a gyorsétteremben, most a világhírű, a Konyhafőnökből jól ismert sztárséffel, a Michelin-csillagos éttermet vezető Rácz Jenő pazar alkotásával is találkozhatunk a nagy M betű pultjain.

Rácz Jenő közben hivatalosan is a világ legjobb séfjei közé tartozik. Nemrég az olaszországi Milánóban tartottak rangos gasztronómiai díjátadót. Itt vehette át a mester második kését, ezzel a világklasszisok elit klubjába lépett be. A sikert fémjelzi az is, hogy a díjjal mindössze 236 séf büszkélkedhet a világon.

Mint arról korábban beszámoltunk: új szintre emelte együttműködését Dzsúdló és a McDonald’s. A Dzsúdló Mekis Kedvence új csavart kapott: megjelent a Sertés McFarm® feat. Dzsúdló burger. A zenész és a hazai McDonald’s újragondolták a 2000-es években hazánkban megalkotott, azóta több európai országban is kapható szendvicset. Az új kiadás egy igazán magyaros, retro ízvilágot hozott, magával, csalamádéval, sült hagymával és snidlinges szósszal turbózva.

Előtte pedig szintén nagy siker volt Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett menü is. A magyar válogatott futballista menüjére is sokan voltak kíváncsiak a gyorsétteremben.